Вассерман объяснил свое появление перед телезрителями в нижнем белье

«Дело в том, что на моем рабочем месте установлено столько разного оборудования, что, когда оно одновременно задействуется, мне жарко. И я действительно хожу в нижнем белье и зачастую даже выхожу встречать гостей в таком виде», — уточнил Вассерман.

Он подчеркнул, что телерепортеры могли вырезать кадры, на которых он предстал в откровенном виде. При этом интеллектуал не расстроился, что появился в нижнем белье на федеральном канале. Публицист удивился, что привлек такую волну внимания к собственной персоне, выйдя на камеру в трусах.