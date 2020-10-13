13 октября 2020, 13:00
Вассерман объяснил свое появление перед телезрителями в нижнем белье
Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман объяснил свое появление в нижнем белье в передаче «Однажды» на телеканале НТВ. Он отметил, что ему удобно ходить в трусах по дому, пишет сайт «Политика сегодня».
«Дело в том, что на моем рабочем месте установлено столько разного оборудования, что, когда оно одновременно задействуется, мне жарко. И я действительно хожу в нижнем белье и зачастую даже выхожу встречать гостей в таком виде», — уточнил Вассерман.
Он подчеркнул, что телерепортеры могли вырезать кадры, на которых он предстал в откровенном виде. При этом интеллектуал не расстроился, что появился в нижнем белье на федеральном канале. Публицист удивился, что привлек такую волну внимания к собственной персоне, выйдя на камеру в трусах.