Знаменитости 01 апреля 2024, 12:52 Вассерман объяснил, почему Пугачева отреклась от россиян Вассерман назвал потерю заработка Пугачевой причиной ее отречения от россиян Pavel Kashaev / Global Look Press

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Певица Алла Пугачева более двух лет живет за рубежом. В последнее время она стала негативно высказываться в адрес россиян и страны. Причины ее поведения объяснил в беседе с «Московским комсомольцем» известный публицист и эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Это происходит потому, что с возрастом Пугачева утратила значительную часть способностей, позволявших ей на этом народе зарабатывать», — сказал он.

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По словам Вассермана, лишившись заработка, певица начала пренебрежительно относиться к россиянам, тем самым калеча саму себя.

Депутат считает, что не стоит обращать внимание на слова Пугачевой, так как резкие заявления певица, как и другие ее коллеги, делает специально.

«Задача актера в принципе — вызывать эмоции любыми способами. Это его работа. Поэтому то, что говорят артисты, по большей части отражает не их собственное мнение по конкретному вопросу. Это отражает их мнение о том, как можно, опираясь на этот вопрос, вызвать у как можно большей части аудитории разные эмоции», — отметил эрудит.

Он добавил, что после теракта в «Крокусе» Пугачевой для самой себя необходимо было выразить слова соболезнования. Так она смогла бы вернуться в общество, от которого она сейчас пытается отречься.

Ранее представители Генпрокуратуры России отправили в Минюст запрос о присвоении статуса иноагента певице. Сейчас артистку проверяют.