Вассерман назвал поведение Трампа «натуральным ковидиотизмом»
По его словам, глава Штатов зря пренебрегал мерами защиты от коронавирусной инфекции, сообщило ИА НСН.
«Но вот то, как он заразился сам и, возможно, заразил других, — натуральный ковидиотизм», — подчеркнул интеллектуал.
Вассерман добавил, что поддерживает курс лидера США и желает ему, а также его супруге Мелании здоровья.
На днях помощник пресс-секретаря Белого дома сообщил, что Трамп излечился от COVID-19 и снова приступил к своим президентским обязанностям. Лечащий врач главы США заявил, что у него обнаружили антитела.
Ранее Вассерман заявил, что участники митингов в Белоруссии в настоящий момент пытаются опротестовать свою неоспоримую принадлежность к русскому народу. Он усомнился в здравомыслии оппозиции. По его мнению, люди, которые протестуют против бесспорных фактов являются «не совершенно умными». По этой причине публицист не ждет от них здравомыслия.