Вассерман назвал минусы отказа от нефти

Ученые во всем мире ищут способы отказаться от нефти и производить бензин из другого сырья. Журналист, публицист Анатолий Вассерман в разговоре с РИА ФАН объяснил, к каким проблемам это может привести.

Ранее стало известно, что немецкие ученые работают над созданием коммерческих установок по добыче топлива из воздуха. Вассерман пояснил, что таких технологий может быть много, однако в результате такого синтеза топлива будет тратиться больше энергии, чем получаться.

«Это вполне возможно, но даже в идеальных условиях на это уйдет столько же энергии, сколько потом будет получено из этого топлива. Повторюсь, в идеальных условиях. На практике же ни один процесс не имеет коэффициент полезного действия, равный единице. Всегда что-нибудь теряется», — сказал он.

Журналист привел в пример ситуацию в ЮАР, когда вынужденный отказ от использования нефти привел к экономическому упадку.

«В 1960-х годах Южно-Африканская Республика подверглась нефтяному эмбарго за проводимую ей политику апартеида. Пару десятилетий там пользовались бензином, полученным из местного угля, но его производство выходило в несколько раз дороже. Экономическое развитие ЮАР замедлилось», — рассказал Вассерман.