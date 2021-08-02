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    02 августа 2021, 11:14

    Вассерман назвал минусы отказа от нефти

    Полина Гребенщикова

    Ученые во всем мире ищут способы отказаться от нефти и производить бензин из другого сырья. Журналист, публицист Анатолий Вассерман в разговоре с РИА ФАН объяснил, к каким проблемам это может привести.

    Вассерман назвал минусы отказа от нефти

    Ранее стало известно, что немецкие ученые работают над созданием коммерческих установок по добыче топлива из воздуха. Вассерман пояснил, что таких технологий может быть много, однако в результате такого синтеза топлива будет тратиться больше энергии, чем получаться.

    «Это вполне возможно, но даже в идеальных условиях на это уйдет столько же энергии, сколько потом будет получено из этого топлива. Повторюсь, в идеальных условиях. На практике же ни один процесс не имеет коэффициент полезного действия, равный единице. Всегда что-нибудь теряется», — сказал он.

    Журналист привел в пример ситуацию в ЮАР, когда вынужденный отказ от использования нефти привел к экономическому упадку.

    «В 1960-х годах Южно-Африканская Республика подверглась нефтяному эмбарго за проводимую ей политику апартеида. Пару десятилетий там пользовались бензином, полученным из местного угля, но его производство выходило в несколько раз дороже. Экономическое развитие ЮАР замедлилось», — рассказал Вассерман.