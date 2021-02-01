Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами. Видео

Гроб с телом народного артиста СССР Василия Ланового под аплодисменты и крики браво вынесли из Театра имени Вахтангова в Москве. Видео снял корреспондент «360».

Прощальную церемонию сопровождал оркестр, гроб вынесли под песню «От героев былых времен» из фильма «Офицеры», в котором Василий Лановой сыграл одну из самых знаменитых своих ролей. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

Отдать дань памяти пришли министр обороны Сергей Шойгу, председатель президиума офицеров России Сергей Липовой, а также коллеги актера и родственники.

Василий Лановой умер в московской больнице на 88-м году жизни 28 января от ковида. У него было незначительное поражение легких, однако потом состояние резко ухудшилось.

Друг актера народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что все верили в его выздоровление — не только близкие, но и врачи. За пять дней до смерти медики планировали выписать его, так как анализ на коронавирус был отрицательным. Но потом резко стало хуже.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Б. Щукина. На его счету десятки ролей в популярных советских фильмах «Как закалялась сталь», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных», «Петровка, 38» и других.