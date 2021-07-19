Василий Ливанов рассказал о здоровье и ближайших планах в кино

Народный артист России Василий Ливанов в интервью с сайтом News.ru рассказал о своем здоровье, а также поделился планами относительно кинопроизводства.

По словам Ливанова, который сегодня, 19 июля, отмечает 86-й день рождения, коронавирусом он не болел. Другие болезни и недуги артиста также не беспокоят. Сценарист только вчера поставил себе второй компонент вакцины от ковида.

В настоящий момент кинорежиссер работает над продвижением драмы об Этьене Фальконе, который создал памятник Петру I вместе со своей ученицей Анной-Мари Колло. Картина, рассказывающая про историю создания памятника, называется «Медный всадник России». В новом фильме Ливанов выступит не только в качестве режиссера, но и как автор сценария, и отчасти продюсер.

Василий Ливанов известен как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова. Примечательно, что сегодня день рождения отмечает и британский «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч. Ему исполняется 45 лет.