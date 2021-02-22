Васильева вспомнила отношения Градовой с Мироновым

Народная артистка СССР Вера Васильева рассказала, что актриса Екатерина Градова, скончавшаяся на 75-м году жизни, была прекрасным скромным человеком. Васильева поделилась своими воспоминаниями о ней в беседе с телеканалом «Звезда».

«Женщина, которая вызывала самые нежные чувства и абсолютное доверие к тому, какая она — непритворная», — сказала Васильева.

О кончине Градовой, известной по роли радистки Кэт, стало известно в понедельник. По признанию Васильевой, актриса прекрасно сыграла в фильме «Семнадцать мгновений весны», который сделал ее знаменитой.

В период с 1971 по 1976 год Градова состояла в браке с актером Андреем Мироновым. По словам Васильевой, Миронов относился к Градовой влюбленно и нежно, но требовательно и был очень строг во всем.

«Рядом с ним находиться было непросто. Он требовал от женщины, чтобы она была и прекрасна, и честна, и чиста. И, по-моему, он относился к Кате Градовой влюбленно до самого конца их совместной жизни», — сообщила Васильева.

Вероятной причиной смерти Градовой, как сообщило издание «Московский комсомолец», стал инсульт. Похороны Градовой пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 24 февраля.