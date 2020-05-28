Васильев заступился за похорошевшую после пневмонии Бабкину

Васильев посмеялся над теми, кто хочет видеть Бабкину пожилой, морщинистой, беззубой и седой. Он обвинил хейтеров в зависти. По словам историка моды и искусствоведа, Бабкина добилась «цветущего вида» с помощью макияжа.

«Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление», — заявил Васильев.

Надежду Бабкину положили в больницу 6 апреля, отметила «Газета.ru». Она несколько дней пролежала в искусственной коме. У артистки было повреждено 80% легких, она находилась между жизнью и смертью. Выписали Бабкину в конце месяца, а уже в начале мая она появилась на съемочной площадке «Модного приговора».