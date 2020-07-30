Васильев раскритиковал наряды Меган Маркл

Поклонники королевской семьи Великобритании были без ума от Маркл, когда она только вышла замуж за наследника престола. Однако спустя время они изучили ее характер и стали относиться менее снисходительно.

Васильев считает, что у Маркл непомерные амбиции и принципы, от которых она не захотела избавляться ради жизни при дворе. Даже наряды герцогини Сассекской говорят о ее отдаленности от королевской семьи.

«Она выглядела как бедная родственница», — считает Васильев.

При этом, по его мнению, Маркл мечтала о славе и деньгах.

Историк моды уверен, что супруге принца Гарри не стоит распускать волосы и надевать простые вещи. При ее статусе положено носить драгоценности и изысканные наряды, как это делает Миддлтон. Васильев насчитал только несколько удачных предметов одежды из гардероба Маркл.

Васильев также обратил внимание на натруженные руки герцогини Сассекской, написал сайт «Дни.ру». Он считает, что Маркл лучше надевать перчатки.