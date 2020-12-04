Васильев объяснил как «выглядеть на миллион» в одежде за 5 тысяч рублей

По его мнению, можно купить хорошую и необычную одежду в секонд-хенде.

«Сейчас кто-то скажет: „Ха, Васильев — нахал! Сидит в твидовом пиджаке, а нас призывает рыться в секонд-хенде“. Поймите — это вопрос очень личный. Вы готовы одеться на пять тысяч рублей или не готовы?» — отметил Васильев.

Он призвал не стесняться стоимости своей одежды. Он признался, что ему никогда бы не пришло в голову беспокоиться по поводу этого. Специалист подчеркнул, что для «дорогого» образа не обязательно разоряться. Важно уметь правильно себя преподнести.

«Самое важное — походка, спина улыбка. Очень важны прическа, состояние волос, ногтей, очень важно состояние кожи. Подумайте об этом!» — добавил искусствовед.

Эксперт моды напомнил, что сумка и обувь всегда должны быть в хорошем состоянии. Помимо прочего, нужно обращать внимание на актуальность конкретных моделей.