Васильев назвал Рудковскую «иконой моды»

Продюсер Яна Рудковская — икона моды в России. Своим мнением для YouTube-канала «Стрелец-молодец» поделился ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

Он назвал самых модных и стильных звезд в стране. Звание «икона стиля» от кутюрье получила актриса Рената Литвинова. Васильев внес ее имя в один список с мировыми иконами: шведской актрисой Гретой Гарбо, первой леди США Жаклин Кеннеди и британской принцессой Дианой Спенсер. Он уверен, что Литвинова неповторима.

Однако «иконой моды» Васильев считает Рудковскую.

«Икона стиля, а не икона моды, это разные вещи! Икона моды — Яна Рудковская, потому что она очень следит», — заявил ведущий.

Кроме того, Васильев сказал, что за десятилетие внешний вид и образы отечественных актрис преобразились. Среди самых ярких он назвал Софью Эрнст, Zivert и Кети Топурию.

Историк моды также отметил, что в последнее время он кардинально поменял свое отношение к чувству вкуса многих звезд. Васильев много лет критиковал артисток, а теперь считает, что некоторые выглядят даже ярче голливудских коллег, написало ИА Nation News.