Знаменитости 16 января 2024, 17:27 Васильев назвал Рогова самой достойной заменой судьи в шоу «Модный приговор»

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Стилист Александр Рогов станет новым ведущим шоу «Модный приговор» на Первом канале. Историк моды Васильев в беседе с «Национальной службой новостей» назвал его кандидатуру самой подходящей.

По его словам, у Рогова большой опыт ведения телепередач о моде, он прекрасно чувствует себя перед камерой.

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«Программа „Модный приговор“ шла 15 лет, из них 13 лет программу вел я. На правах бывшего судьи я полностью поддерживаю кандидатуру Рогова», — добавил Васильев.

Отмечается, что в шоу останется Эвелина Хромченко, которая ни разу не пропустила ни одну программу за все годы ее существования.