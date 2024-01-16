16 января 2024, 17:27
Васильев назвал Рогова самой достойной заменой судьи в шоу «Модный приговор»
Стилист Александр Рогов станет новым ведущим шоу «Модный приговор» на Первом канале. Историк моды Васильев в беседе с «Национальной службой новостей» назвал его кандидатуру самой подходящей.
По его словам, у Рогова большой опыт ведения телепередач о моде, он прекрасно чувствует себя перед камерой.
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«Программа „Модный приговор“ шла 15 лет, из них 13 лет программу вел я. На правах бывшего судьи я полностью поддерживаю кандидатуру Рогова», — добавил Васильев.
Отмечается, что в шоу останется Эвелина Хромченко, которая ни разу не пропустила ни одну программу за все годы ее существования.
Мода
Первый канал
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