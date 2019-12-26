Варшавер выразил соболезнования после смерти Галины Волчек

«Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным. Только что Марка Анатольевича Захарова проводили… „Современник“ тоже осиротел. Да, возраст большой, могла бы жить, она довольна сильный была человек, любящая жизнь, любящая актеров, умеющая многое делать. Очень жаль. Трагедия», — признался Варшавер.

Галина Волчек была художественным руководителем «Современника» с 1972 года.

24 декабря стало известно, что актрису госпитализировали с воспалением легких. Сегодня, 26 декабря, РИА «Новости» сообщило о смерти Волчек.