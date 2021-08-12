Варламов восхитился благоустройством Нижнего Новгорода

Известный блогер, урбанист Илья Варламов посетил Нижний Новгород и похвалил работу по благоустройству, проделанную в городе. Этому он посвятил пост в своем блоге, сообщил «Царьград».

«Даже в Москве в лучшие собянинские годы не было такой урбанины», — написал Варламов.

Он перечислил детали, которые понравились ему в городе. Список растянулся на целых 68 пунктов.

Особенно блогеру понравилось, как в Нижнем Новгороде работают с сохранением исторической части города, а именно, с кварталом церкви «Трех святителей». Варламов написал, что примером могут брать многие другие города, в которых много ценных памятников архитектуры.