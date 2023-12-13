Знаменитости 13 декабря 2023, 13:10 Variety: скончался актер сериала «Бруклин 9-9» Андре Брауэр

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Журналисты издания Variety сообщили о смерти американского актера Андре Брауэра, наиболее известного по ролям в сериалах «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус». Ему был 61 год.

Агент актера рассказал, что Бауэр умер в понедельник, 12 декабря, от скоротечной болезни, написал RT.

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В 1998 году Бауэр получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, в 2006 году — за лучшую мужскую роль в мини-сериале.