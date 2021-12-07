Varietу: Рэпер Дрейк отказался от премии «Грэмми»

Популярный канадский исполнитель Дрейк обратился к американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Музыкант попросил убрать его из списка номинантов на премию «Грэмми» в 2022 году. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Variety.

Как сообщил источник, рэпер самостоятельно принял решение отказаться от премии, не испытывая при этом давления со стороны. Национальная академия искусства удовлетворила просьбу музыканта. Сам Дрейк не объяснил, почему решил поступить именно таким образом.

Дрейка выдвинули сразу в двух номинациях: «Лучший рэп альбом» за пластинку Certified Lover Boy и «Лучший рэп исполнитель» за трек Way 2 Sexy. За время карьеры на вручение награды музыканта выдвигали 47 раз.

Полный список претендентов на «Грэмми» озвучили 23 ноября. Джазовый музыкант Джон Батист стал рекордсменом по количеству номинаций, его заслуги оценили сразу в 11 категориях.

Ранее Дрейк заявлял о своем негативном отношении к премии. По его словам, награды не имеют ценности.