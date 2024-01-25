Знаменитости 25 января 2024, 14:53 «Вариантов может не остаться». Адвокат допустил, что Блиновская объявит о банкротстве Адвокат Сальникова: Блиновская может объявить о банкротстве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Блогер Елена Блиновская может объявить о банкротстве — такой вариант уже обсуждается. Об этом РИА «Новости» рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.

«Погасить задолженность моя доверительница не может, поскольку все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом. <…> Кроме банкротства, вариантов может не остаться», — отметила она.

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Сальникова напомнила, что с момента вступления решения налоговой в силу прошло уже два месяца.

Блиновскую обвинили в неуплате налогов и отмывании крупной суммы денег. Поначалу она была под домашним арестом, но 22 января ее отправили в СИЗО.

Супругу блогера Алексею Блиновскому предъявили те же обвинения и назначили «запрет определенных действий» — в частности, он не может выходить в Сеть. Сбербанк готовится направить в суд заявление о банкротстве предпринимателя. По закону кредитор или уполномоченный орган перед подачей такого заявления должен опубликовать информацию о своем намерении не менее чем за 15 дней.