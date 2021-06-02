Вандалы осквернили мемориал Олегу Табакову в Саратове

В центре Саратова в саду имени Радищева вандалы испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященные народному артисту СССР Олегу Табакову. Глава города Михаил Исаев написал об этом в Instagram.

Градоначальник заявил, что виновных нужно найти и наказать. Исаев попросил полицию провести проверку по факту осквернения мемориала.

«Муниципалитет в ближайшее время устранит причиненный ущерб, чтобы мемориальный комплекс выглядел достойно», — написал мэр Саратова.

В администрации города сообщили, что вандалы погнули буквы на мемориале и разрисовали фотографии актера.

Табаков родился в Саратове, где закончил школу № 18 и занимался в театральной студии Дворца пионеров, напротив которого в 2015 году к 80-летию народного артиста была открыта скульптурная композиция в виде двух его киногероев — Олега Савина из фильма «Шумный день» и кота Матроскина, озвученного актером. Мемориал Табакову установили рядом со скульптурами.

Накануне в Севастополе неизвестные осквернили памятник «Матрос и Солдат».