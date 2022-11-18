Эксклюзив 18 ноября 2022, 10:00 Валуева госпитализировали в Москве Источник «360» сообщил, что депутата Валуева госпитализировали в больницу № 1 РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Николай Валуев находится под контролем медиков начиная с 17 ноября. Он попал в Центральную клиническую больницу № 1 управления делами президента России. Об этом «360» узнал от источника.

Причина боли в ноге у Валуева пока неизвестна. Также пока не сообщается о каких-либо хирургических и иных манипуляциях со стороны врачей.

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По данным авторов Telegram-канала «112», вечером 17 ноября Валуев обратился за медицинской помощью. Он приехал в больницу, поскольку его беспокоила боль в ноге. После первичного приема врачи предложили депутату остаться под их контролем, в клинике. Валуев согласился на госпитализацию.

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После объявления в России старта частичной мобилизации Валуев также получил повестку. На вопрос журналистов, как он отреагировал на вручение извещения, депутат сослался на необходимость съездить домой. Также он заявил, что после получения повестки 29 сентября посетит военкомат в течение недели.