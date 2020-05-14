14 мая 2020, 16:43
Валуев высмеял «блокаторы вирусов», которые носят некоторые депутаты
Депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение о блокаторах вирусов, которые носят некоторые его коллеги. Известно, что это устройства, якобы «отпугивающие» инфекции, от компании Ecom Air Mask. Их эффективность не доказана. Об этом сообщила НСН.
Валуев лишь посмеялся над этими приборами и назвал их производителя мошенниками. «Не смешите меня», — заключил он.
Также депутат добавил, что использует стандартные методы защиты: маски, антисептики, перчатки и спорт для поддержания иммунитета.