По мнению Лозы, песня Маска не имеет никакого отношения к настоящей музыке.

«Если бы оно имело, то мы бы с вами имели возможность об этом посудачить», — заметил певец.

Он напомнил об американской группе The Eagles, члены которой, не будучи миллиардерами, записали в середине 70-х хит на все времена Hotel California. В случае с Маском, по словам Лозы, речь идет не о музыканте, а о конкретном человеке, который жил себе, а потом решил продемонстрировать свои музыкальные способности.

«Валяние дурака это все», — констатировал артист.

Отмечается, что это не первый музыкальный опыт Маска. В прошлом году основатель Space X выпустил рэп-композицию RIP Harambe, которая была посвящена горилле Харамбе, застреленной в одном из зоопарков США. Ее убили из-за упавшего в вольер ребенка, которого она начала таскать за ноги.