«Валяюсь с модной болезнью». Акунин заразился коронавирусом

«Я забросил ФБ, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — заявил писатель в социальной сети.

Также он добавил, что страх перед коронавирусом для него стал гораздо страшнее самой болезни.

«Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — заключил Акунин.

Многие российские и мировые знаменитости заявили, что заражены коронавирусной инфекцией. Так, 78-летнюю актрису Жанну Болотову с таким диагнозом отправили в инфекционную больницу в Коммунарке, за ней наблюдают врачи.

Народный артист Лев Лещенко, который сам лег на обследование в ту же больницу, был переведен в реанимацию, но диагноз «коронавирус» у него не подтвердили.

Сенатор Совфеда Людмила Нарусова также госпитализирована в Коммунарку с подозрением на заражение, за ней так же наблюдают врачи.

12 марта о неприятном диагнозе сообщили актер Том Хэнкс и его супруга. Через несколько дней семейной паре удалось победить недуг.

Звезда «Игры престолов», норвежский актер Кристофер Хивью объявил в своем Instagram, что заразился COVID-2019.