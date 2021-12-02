Валя Карнавал рассказала, почему потеряла создание после концерта

Певица и TikTok-блогер Валя Карнавал потеряла создание на глазах у публики после концерта. Девушка прокомментировала данную ситуацию, передала «Вечерняя Москва».

В Instagram Stories девушка уверила фанатов, что поводов для беспокойства нет. Она отметила, что такие приступы с ней случаются с самого детства. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Помню, как в детстве дурачилися с братом, и после долгих догонялок и смеха в глазах темнело, а язык немел, и по спине рассыпались холодные мурашки», — поделилась блогер.