26 декабря 2023, 03:29
Валиева откатала показательный танец под песню «Пыяла» из «Слова пацана»
Валиева выступила на чемпионате России под песню «Пыяла» из «Слова пацана»
Фигуристка Камила Валиева в показательном выступлении после чемпионата России в Челябинске исполнила номер под песню «Пыяла», саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Музыкальную композицию на татарском языке исполняет группа «Аигел».
Камила Валиева на чемпионате России, который прошел в Челябинске, заняла третье место. Фигуристка родилась в Казани, где происходит действие сериала.
Реклама
Песня «Пыяла», которая стала саундтреком к «Слову пацана», в конце ноября заняла первое место во всемирном топ-чарте Shazam, а также вошла в топ-10 популярных песен в странах бывшего СССР.
Ранее фигуристка Аделия Петросян, воспитанница Этери Тутберидзе,стала первой на чемпионате России. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева заняла второе место.
Фигурное катание
Сериалы
Песни
Россия
Камила Валиева
Реклама
Реклама