Знаменитости 26 декабря 2023, 03:29 Валиева откатала показательный танец под песню «Пыяла» из «Слова пацана» Валиева выступила на чемпионате России под песню «Пыяла» из «Слова пацана»

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Фигуристка Камила Валиева в показательном выступлении после чемпионата России в Челябинске исполнила номер под песню «Пыяла», саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Музыкальную композицию на татарском языке исполняет группа «Аигел».

Камила Валиева на чемпионате России, который прошел в Челябинске, заняла третье место. Фигуристка родилась в Казани, где происходит действие сериала.

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Песня «Пыяла», которая стала саундтреком к «Слову пацана», в конце ноября заняла первое место во всемирном топ-чарте Shazam, а также вошла в топ-10 популярных песен в странах бывшего СССР.

Ранее фигуристка Аделия Петросян, воспитанница Этери Тутберидзе,стала первой на чемпионате России. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева заняла второе место.