Певец Валерий Леонтьев перенес две операции. Проблемы у 72-летнего артиста возникли с глазами и коленями.

В марте певцу прооперировали глаза, а до этого он перенес операцию на коленных суставах, сообщила kp.ru. со ссылкой на знакомых исполнителя. По их словам, проблемы с коленями у него возникли еще 20 лет назад.

«Больные колени его беспокоят с начала нулевых. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй», — пояснили собеседники газеты.

Проблема с глазами у Леонтьева, по мнению его знакомых, могла возникнуть из-за неудачной пластической операции. После нее его веки не могли закрываться до конца. Из-за этого Леонтьев перестал нормально спать.

«Да, проблемы с глазами у Леонтьева были давно. У него был всегда очень скромный райдер на гастролях. <…> Единственное требование артиста — окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами», — рассказал звездный промоутер Сергей Лавров.

Из-за двух новых операций Леонтьев не смог посетить недавнюю премию телеканала «Муз-ТВ».