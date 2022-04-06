Валерия запустила международную музыкальную сеть Musicgram

Российская певица Валерия анонсировала запуск в тестовом режиме международной музыкальной сети Musicgram. Об этом написал ТАСС.

Пока пользователям показали лишь сайт Musicgram, однако по информации бизнес-партнеров артистки, в скором времени будет запущено и мобильное приложение, сообщило ИА Nation News.

Musicgram представляет из себя международный банк, куда можно загружать различные музыкальные композиции. Делать это можно будет на безвозмездной основе, как и прослушивать треки.

«Это своего рода музыкальный банк. Кто угодно может зарегистрироваться, это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть», — рассказал продюсер певицы Иосиф Пригожин.

Также в команде артистки разрабатывают стриминговую платформу TalkMe для ведения прямых эфиров. Авторы проекта полагают, что он будет интересен не только простому обывателю, но и звездам шоу-бизнеса.