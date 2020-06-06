    06 июня 2020, 02:52

    Валерия заявила, что Шнуров «переобулся и просит помощи»

    Арина Гудилова

    Российская певица Валерия заявила, что ее коллега по цеху Сергей Шнуров поменял свое мнение и попросил оказать помощь шоу-бизнесу. Об этом исполнительница написала в Instagram, под постом о 16-летии супружеской жизни.
    Валерия заявила, что Шнуров «переобулся и просит помощи»

    Одна из поклонниц Валерии написала в комментариях, что после заочной перепалки ее мужа Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова «Иосиф стал противен и душой и внешне».

    «Валерия, вы красавица, а он…» — добавила пользовательница.

    Артистка в ответ заявила, что лидер группировки «Ленинград» «напрасно очернил» ее супруга, потому что Шнуров и сам якобы попросил помощи.

    «Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и т. д., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой», — ответила Валерия.

    На днях Иосиф Пригожин рассказал, что артисты пострадали не меньше других во время ограничений из-за коронавируса. Шнуров в стихах высмеял слова продюсера. Он призвал подписчиков помочь Пригожину и Валерии деньгами на еду и пообещал отправить им сосиски из «Пятерочки». Между артистами завязался конфликт, Пригожин предложил Шнурову решить вопрос «по-мужски».