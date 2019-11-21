Валерия возглавила Движение по борьбе с домашним насилием

Артистка напомнила про действующий ныне закон о декриминализации домашнего насилия. Теперь насилие причисляют к разряду административных правонарушений, если жертва столкнулась с давлением в семье впервые.

«Это, конечно, абсолютно недопустимо. И участившиеся громкие случаи — убийства или нанесения тяжких увечий — этому подтверждение», — заявила Валерия.

По ее мнению, ситуация просто «дошла до края».

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«Россия не может плестись в хвосте всех цивилизованных стран в этой части. Есть и международный опыт — в других странах этот закон действует», — добавила Валерия.

Она уверена, что если человек поднимает руку на своего близкого один раз, он обязательно замахнется и во второй. И это произойдет даже после извинений и «горючих слез». Поведение домашнего тирана уже никак не изменить.

«Это, наверное, как хищник, почувствовавший кровь», — считает Валерия.

По этой причине всех виновных в насилии нужно наказывать. Певица причислила каждого из них к преступникам. Она недоумевает, почему правонарушителя на улице называют преступником, а дома — нет. Артистка не понимает, почему говорят, что новый закон будет чересчур внедряться в дела семьи.

«Это похоже на какой-то Домострой, дремучесть абсолютная», — пояснила она.

Валерия уверена в необходимости закона, причем он должен появиться как можно скорее.