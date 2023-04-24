Знаменитости 24 апреля 2023, 03:51 Валерия спела песню «Вспомни обо мне» с голограммой Кобзона Super.ru: певица Валерия исполнила песню «Вспомни обо мне» с голограммой Иосифа Кобзона

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Певица Валерия в ходе сольного концерта спела дуэтом с голограммой народного артиста Иосифа Кобзона. Они исполнили песню «Вспомни обо мне», сообщил Telegram-канал Super.ru.

«Очень трогательный момент на сольном концерте Валерии: во время выступления певицы на сцене появилась голограмма Иосифа Кобзона. Нелли (вдова Кобзона — прим. ред.), сидевшая в зале, не смогла сдержать эмоций», — сказано в сообщении.

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Нелли Кобзон расплакалась, увидев на сцене своего супруга. Иосиф Кобзон умер в 2018 году.

Ранее голограммы в выступлениях использовала группа «Король и Шут». В том же году премию «Чартова дюжина» открыло цифровое видео Владимира Высоцкого.

Модный Дом Dolce&Gabbana разработал цифровые костюмы для аватаров музыкантов группы ABBA. Голограммы группы выступили на сцене в этих костюмах и исполнили песни.