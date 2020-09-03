Валерия разгневалась из-за слухов вокруг свадьбы сына

Артистка пожаловалась, что вместо поздравлений и радости за молодоженов «растеклось де**** по трубам с неимоверной скоростью».

«Такое чистое радостное событие, как свадьба двух прекрасных молодых людей, и то уже пытаются замарать… Ничего святого уже не осталось, типа демократия — что хочу, то пишу, что хочу, то и говорю…», — заявила Валерия.

Молодая семья все равно будет счастлива, заявила певица. По ее словам, гнусные планы комментаторов «испортить хорошим людям жизнь» сделают ее только крепче.

Торжественная церемония состоялась 28 августа. Все звездное семейство до сих пор выкладывает в соцсетях фотографии и видео с мероприятия.

Подписчики считают, что Волкова вышла замуж беременной, пышное платье якобы не смогло скрыть округлившийся живот девушки. Именно так комментаторы объяснили скорый и ранний брак 21-летнего Арсения Шульгина, ведь они с Волковой встречаются не больше года.

Девушка показала самые ценные подарки на свадьбу — бокалы от Валентина Юдашкина, чайные ложки от Яны Рудковской, подсвечник от неизвестного гостя, плед.