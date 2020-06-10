10 июня 2020, 20:07
Валерия расстроилась из-за комментария подписчицы
Певица Валерия расстроилась из-за резкого комментария подписчицы под постом в Instagram с анонсом ее совместного прямого эфира с оперной певицей Ольгой Перетятько. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.
Подписчица написала, что никто не будет слушать прямые эфиры Валерии, и что они «надоели уже хуже горькой редьки». Исполнительница назвала этот комментарий хамским. Некоторые пользователи заступились за Валерию и похвалили ее творчество.