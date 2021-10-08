Валерия рассказала, почему ее дети учились за границей

Певица Валерия является матерью троих детей — Анны, Артемия и Арсения. Исполнительница отдала их учиться за границу. По ее словам, причиной такого решения послужила звездная фамилия. Об этом сообщил «Собеседник».

«За границей, конечно, попроще. Сын ничего подобного там не испытывал. А в детстве — постоянно! В школе, бывало, говорили: „Ты что, уроки не выучил? Ты думаешь тебе все можно, потому что ты — сын Валерии?“. Я, конечно, была в шоке от таких заявлений», — отметила певица.

Валерия рассказала, что сильнее всего с критикой из-за фамилии сталкивалась дочь Анна. Она решила пойти по стопам матери и поступила в Щукинское училище, передала Teleprogramma.pro.