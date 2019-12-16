Валерия рассказала, что спасло ее сына в серии ДТП
Первая авария произошла 8 декабря, когда Арсений Шульгин ехал в Санкт-Петербург на концерт своей матери. За рулем находилась его девушка Лиана, когда автомобиль врезался в барьерное ограждение.
Сын Валерии снова попал в ДТП. Это уже третье за неделюПодробнее
«Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут», — рассказала Валерия в эфире НТВ.
По словам певицы, пострадавшие не были в состоянии алкогольного опьянения. Валерия выразила мнение, что причиной аварии стала неподготовленность трассы к неблагоприятным погодным условиям.
Шульгин и его девушка попали в больницу. После выписки сын Валерии снова оказался участником аварии, когда в его такси въехал автобус. В воскресенье молодой человек в третий раз попал в аварию.