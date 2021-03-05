Валерия перечислила качества настоящей женщины

Певица Валерия вошла в топ самых настоящих женщин России по итогам опроса ВЦИОМ. Поэтому она перечислила личные качества, которые делают из нее настоящую женщину. Об этом сообщило издание «Слово и дело».

Музыкальной исполнительнице было приятно увидеть свое имя в списке. Она считает ключевыми качествами настоящей женщины семейность, материнство и верность.

«Что делает меня в глазах миллионов людей настоящей женщиной? Наверное, прежде всего, то, что я человек семейный; тот факт, что я являюсь многодетной матерью; что я — человек верный; я стараюсь вести правильный образ жизни. Я верующий человек», — сказала артистка.

По ее мнению, такие базовые вещи влияют на выбор людей.

А муж певицы, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что настоящей женщиной Валерию делают в первую очередь красота, ум и интеллект. Кроме того, звезда сцены блестяще справляется с ролью жены и матери.

Валерия заняла пятое место в рейтинге, напомнило ИА Nation News. Она уступила певицам Алле Пугачевой и Софии Ротару, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и публицисту Ирине Хакамаде.