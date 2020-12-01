Валерия ответила на обвинения в вульгарности за короткое платье и чулки

Артистка подписала снимок словами о том, что она работает в «совершенно спартанских» условиях, а переодеваться для съемок пришлось прямо в машине. Пользователей Сети разозлил такой рассказ. Женщине предложили примерить «робу шахтера, металлурга или защитный костюм врача». Немалое число людей раскритиковало внешний вид знаменитости: «вульгарно выглядит», «сплошной разврат», пишет Lenta.ru.

Певица ответила на слова подписчиков, сопроводив свой пост цитатами комментаторов в виде хештегов: #сплошнойразврат, #выжемать, #чайнешешнадцать и #чемстаршетемменьшеодежды.

Накануне «Вечерняя Москва» писала, что муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин выставил фото, на котором исполнительница отдыхает на пляже после съемок клипа. Мужчина подчеркнул, что восхищен женой. По его словам, она красива в любом возрасте.