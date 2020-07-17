Валерия ответила хейтерам в соцсетях

Певица выложила в аккаунте снимок своего завтрака из столичного ресторана и добавила, что любит московское лето и завтраки на террасах.

Одни подписчики сделали Валерии комплимент по поводу ее внешнего вида, другие разделили ее любовь к завтракам в ресторанах. Нашлись и такие, кто укоризненно назвал артистку пахарем и труженицей, намекнув, что эстрада — это не труд.

«Пахарь. Ну, да, микрофончик какой тяжелый», — написала пользовательница.

Певица не оставила без внимания эти слова.

«Правильно, трудится только тот, кто поднимает тяжести. Вы, наверное, мешки грузите?» — задалась вопросом Валерия.

«Ага, вагоны разгружаю», — ответила неизвестная.

«По первому комментарию, кстати, видно», — заметила артистка.