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    17 июля 2020, 11:54

    Валерия ответила хейтерам в соцсетях

    Артур Блянихов

    Певица Валерия на своей странице в Instagram ответила одной из подписчиц, которая попыталась ее задеть. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Певица выложила в аккаунте снимок своего завтрака из столичного ресторана и добавила, что любит московское лето и завтраки на террасах.

    Одни подписчики сделали Валерии комплимент по поводу ее внешнего вида, другие разделили ее любовь к завтракам в ресторанах. Нашлись и такие, кто укоризненно назвал артистку пахарем и труженицей, намекнув, что эстрада — это не труд.

    «Пахарь. Ну, да, микрофончик какой тяжелый», — написала пользовательница.

    Певица не оставила без внимания эти слова.

    «Правильно, трудится только тот, кто поднимает тяжести. Вы, наверное, мешки грузите?» — задалась вопросом Валерия.

    «Ага, вагоны разгружаю», — ответила неизвестная.

    «По первому комментарию, кстати, видно», — заметила артистка.