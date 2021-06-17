Валерия назвала причину, по которой МХАТ пригласил Бузову в спектакль

Певица Валерия не имеет претензий к Ольге Бузовой, которая сыграла Бэллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Однако у нее появились вопросы к культурному учреждению, написал сайт «Аргументы и факты». По ее словам, театр захотел хайпа.

«Месяц назад мне предложили эту роль. Вроде как тема моя — роль певицы, которая оказывается шпионкой», — рассказала Валерия.

Во время спектакля нужно было исполнить три романса, а этот опыт интересен для певицы. Однако ее жизнь вернулась в русло после коронавирусных ограничений, поэтому появилось очень много работы — «просто невпроворот». Валерия посмотрела в свой график и осознала, что он не совпадает даже с графиком общих репетиций.

В день показа спектакля для руководства театра, она должна была давать концерт в Калининграде, поэтому отказалась от участия в постановке. Совсем недавно она заглянула в интернет и увидела новость, что пригласили Бузову.

«За Олю могу только порадоваться. К ней нет вопросов», — отметила исполнительница.

Однако вопросы возникли к политике театра. Валерия полагает, что новая постановка — «хайп любой ценой». По ее словам, сейчас куда угодно приглашают медийных персон, только чтобы об этом узнали миллионы. При этом руководству культурных учреждений уже не столь важно, что из этого выйдет, считает певица. По мнению Валерии, главное — пошуметь.

«И это делают взрослые, казалось бы, вменяемые люди. Так что вопросы не к молодежи, а к взрослым», — добавила Валерия.

Ранее Амина Синагатуллина, задействованная в «Чудесном грузине», рассказала, что Бузова быстро влилась в процесс, слушала и выполняла требования режиссера.