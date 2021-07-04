Валерия Меладзе призвали не пускать на фестиваль из-за концерта перед сыном Лукашенко

Украинские общественники призвали отказаться от участия Валерия Меладзе в киевском фестивале Atlas Weekend. Об этом сообщило издание «Детектор медиа».

Мероприятие пройдет с 5 по 11 июля. Выступление Меладзе, как следует из расписания на сайте фестиваля, запланировано на вечер 8 июля. Певец должен появиться на главной сцене.

Несколько общественных организаций призвали организаторов Atlas Weekend «отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму».

«Мы были поражены анонсированной участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко», — говорится в обращении.

Общественники заявили о репутационных рисках для фестиваля и всей страны из-за участия Меладзе.

По их словам, «режим Лукашенко уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан, занимается авиационным терроризмом, устраивает репрессии против гражданского общества и независимых СМИ».

28 мая Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Григорий Лепс и Эмин Агаларов выступили в Белоруссии по приглашению старшего сына президента Виктора Лукашенко. Артистов раскритиковали в соцсетях за поддержку белорусских властей.