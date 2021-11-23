Валерия Гаркалина проводили в последний путь аплодисментами

В Москве завершилась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным. Гроб с телом народного артиста России вынесли из здания учебного театра ГИТИС под аплодисменты.

Собравшиеся в Большом Гнездниковском переулке поклонники кричали «Браво!» и скандировали фамилию ушедшего актера.

Валерий Гаркалин умер от последствий заражения коронавирусом 20 ноября. Он попал в больницу в тяжелом состоянии два месяца назад. Медики подключили актера к аппарату ЭКМО, так как его пораженные COVID-19 легкие не работали. Ему было 67 лет.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что в столице может появиться памятная табличка, которую установят в честь народного артиста. Он отметил, что Гаркалин заслуживает того, чтобы память о нем увековечили в Москве.