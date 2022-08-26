Валерий Сюткин выбросил слова о Киеве из песни «Московский бит»

Музыкант группы «Браво» Валерий Сюткин изменил слова песни «Московский бит». Во время очередного выступления он заменил «Киев» на «Сочи», сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Очевидцами новой вариации хита стали посетители столичного «Главклуба».

«Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи и Магадан, Пенза и Ереван», — спел Валерий Сюткин. В изначальном варианте песни вместо Сочи был Киев.

Представитель музыканта Александр Шоболов заявил «Газете.ru», что Валерий Сюткин не совершал «политический акт». По его словам, артист во время выступлений часто меняет текст песни.

«Он транспонирует каждый раз, неизвестно, что ему еще в голову придет: завтра вместо Магадана будет Салехард или еще какой-то город. Это просто каламбуры такие текстовые. Это совсем ни к чему не призывает и не обязывает», — рассказал Шоболов.

Ранее депутат ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский. Столичные парламентарии выступили против предложения, отметив, что «неуместные переименования исторических названий стали массовой эпидемией».