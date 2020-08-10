Валерий Сюткин опубликовал фото с новорожденным сыном

Отмечается, что снимки появились в Сети на фоне распространившихся среди поклонников слухов о том, что ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери. Еще в начале нынешнего года сам Сюткин признался, что мечтает о наследнике.

«Я желаю себе ребенка в этом году. Когда мы познакомились с супругой, тоже очень хотели детей. И в год Крысы нам улыбнулась удача — родилась наша Виола», — цитирует артиста сайт «Дни.ру».

Накануне певец сделал сюрприз для своих подписчиков и поделился с ними личными фото.

«Второй счастливый день в моей жизни! Добро пожаловать в этот мир, наш сынок!» — подписал он снимки.

Пользователи Сети с радостью отреагировали на публикацию, пожелав всего наилучшего родителям и малышу. Сюткиных поздравили и представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых Ефим Шифрин, Владимир Кузьмин, Михаил Грушевский, Валерия, Ирина Салтыкова, Николай Носков, Игорь Николаев и другие.

У артиста трое детей от трех браков. Старшая дочь уже родила певцу внучку. Со всеми своими детьми Сюткин в хороших отношениях.