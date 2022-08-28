Валерий Меладзе вернулся в Россию вслед за Пугачевой

Сбежавший из России поп-исполнитель Валерий Меладзе объявился в Москве. Об этом рассказали «Известия».

Видео его выступления опубликовал столичный диско-клуб «Радуга».

В апреле стало известно, что выступивший против специальной военной операции России на Украине и занявший проукраинскую позицию певец собирается дать концерт в Турции летом 2022 года. Потом сообщалось, что Меладзе был замечен на выступлении в Монако.

По Сети также была распространена информация, что братья Меладзе — певец Валерий и продюсер Константин — покинули Россию. При этом певец в мае опровергал эту информацию.

До этого дизайнер Игорь Гуляев поделился информацией, что сбежавшая в Израиль поп-певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Он опубликовал в соцсети видео, на котором пожилая артистка сначала открывает автомобильную дверь ногой, а потом пытается выбраться из машины. Геолокация ролика — бутик Гуляева на Тверской улице.