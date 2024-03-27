27 марта 2024, 11:25
Валерий Меладзе стал дедушкой
Дочь певца Валерия Меладзе Софико впервые стала матерью
Дочь певца Валерия Меладзе Арина показала фотографию из роддома, где, предположительно, находится ее сестра Софико. Снимок она опубликовала на свой странице в социальной сети.
На фото запечатлена семья из четырех человек в специальной больничной одежде. Лица не показаны, но оставлена геолокация — роддом № 17. Скорее всего, сестра Арины Софико впервые стала матерью, а Валерий Меладзе — дедушкой.
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В феврале 2024 года дочь заслуженного артиста России впервые опубликовала снимок с округлившимся животом на пляже. Софико вышла замуж за топ-менеджера Савву Байбакова в сентябре 2022 года. О ее муже известно очень мало. Семья старается вести закрытый образ жизни.
Ранее стало известно имя новорожденной дочки юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой. Девочку назвали Матильдой.
Россия
Валерий Меладзе
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