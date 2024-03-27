Знаменитости 27 марта 2024, 11:25 Валерий Меладзе стал дедушкой Дочь певца Валерия Меладзе Софико впервые стала матерью Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Дочь певца Валерия Меладзе Арина показала фотографию из роддома, где, предположительно, находится ее сестра Софико. Снимок она опубликовала на свой странице в социальной сети.

На фото запечатлена семья из четырех человек в специальной больничной одежде. Лица не показаны, но оставлена геолокация — роддом № 17. Скорее всего, сестра Арины Софико впервые стала матерью, а Валерий Меладзе — дедушкой.

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В феврале 2024 года дочь заслуженного артиста России впервые опубликовала снимок с округлившимся животом на пляже. Софико вышла замуж за топ-менеджера Савву Байбакова в сентябре 2022 года. О ее муже известно очень мало. Семья старается вести закрытый образ жизни.

Ранее стало известно имя новорожденной дочки юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой. Девочку назвали Матильдой.