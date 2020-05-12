    12 мая 2020, 15:38

    Валерий Меладзе попал на штраф от суда за отказ оплачивать парковку

    Дарья Бунякова

    Известный певец и продюсер Валерий Меладзе отказался оплатить штраф за парковку. В итоге столичный суд обязал его выплатить 10 тысяч рублей штрафа за нежелание отдавать деньги.
    Валерий Меладзе попал на штраф от суда за отказ оплачивать парковку

    «Суд во вторник оштрафовал Меладзе на 10 тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, наложенного в конце августа 2019-го за размещение транспортного средства на платной парковке без осуществления оплаты», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

    Исполнителя штрафуют за нарушения правил уже не первый раз. Так, в июне прошлого года он трижды получал протоколы за несоблюдение разметки или дорожных знаков, запрещающих парковку. За каждое нарушение певец должен был отдать по три тысячи рублей, но Меладзе так и не оплатил.

    После этого продюсер еще несколько раз попадал на штрафы. Всего он должен был выплатить 42 тысячи рублей. Ни на одно из заседаний суда Меладзе не явился, несмотря на уведомления о слушаниях.

    В конце декабря продюсер Евгений Морозов говорил, что Валерий Меладзе входит в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд. В список также включена Полина Гагарина, которая просит за выступление около пяти миллионов рублей.