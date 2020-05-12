Валерий Меладзе попал на штраф от суда за отказ оплачивать парковку

Известный певец и продюсер Валерий Меладзе отказался оплатить штраф за парковку. В итоге столичный суд обязал его выплатить 10 тысяч рублей штрафа за нежелание отдавать деньги.

«Суд во вторник оштрафовал Меладзе на 10 тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, наложенного в конце августа 2019-го за размещение транспортного средства на платной парковке без осуществления оплаты», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

Исполнителя штрафуют за нарушения правил уже не первый раз. Так, в июне прошлого года он трижды получал протоколы за несоблюдение разметки или дорожных знаков, запрещающих парковку. За каждое нарушение певец должен был отдать по три тысячи рублей, но Меладзе так и не оплатил.

После этого продюсер еще несколько раз попадал на штрафы. Всего он должен был выплатить 42 тысячи рублей. Ни на одно из заседаний суда Меладзе не явился, несмотря на уведомления о слушаниях.

В конце декабря продюсер Евгений Морозов говорил, что Валерий Меладзе входит в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд. В список также включена Полина Гагарина, которая просит за выступление около пяти миллионов рублей.