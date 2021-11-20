Валерий Гаркалин завещал все свое имущество дочери и внуку

Актер Валерий Гаркалин завещал все свое имущество дочери Нине и внуку Тимофею. Он оформил документы еще несколько лет назад.

Об этом сообщило издание «Дни.24». У Гаркалина был загородный дом в Можайском районе и квартира в центре Москвы. Никаких значительных накоплений у артиста не было, так как он много путешествовал и помогал дочери.

Завещание Гаркалин оставил несколько лет назад, когда перенес не одну сложную операцию на сердце. В последние годы он часто проходил осмотры в Израиле.

Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в начале октября. Его состояние постоянно становилось хуже: сначала его перевели в реанимацию, потом подключили к аппарату ИВЛ.

19 ноября он умер в результате пневмоторакса и полиорганной недостаточности — самых тяжелых осложнений инфекции.