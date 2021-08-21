Народный артист России Валерий Гаркалин во время отдыха в одном из заведений Москвы упал и разбил себе голову. Его отвезли в больницу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, актера положили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Информации о состоянии Гаркалина пока нет.

Валерию Гаркалину 67 лет. Зрителям он известен своими работами в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и других. Звание Народный артист Российской Федерации он получил в 2008 году.

Накануне в больницу со съемок привезли актера из сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова. Он потерял сознание на площадке от переутомления, усталости и духоты. Попов упал и рассек себе лоб. Пострадавший во время работы Попов рассказал, что находится в стабильном состоянии и не теряет надежду как можно скорее вернуться к съемкам.