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    23 апреля 2021, 01:30

    Валентина Гафта посмертно наградили спецпризом ММКФ

    Анастасия Кукова

    Президент Московского международного кинофестиваля (VVRA) Никита Михалков на его открытии вручил вдове народного артиста РСФСО Валентина Гафта специальный приз за вклад в мировой кинематограф. Награду получила Ольга Остроумова.

    Валентина Гафта посмертно наградили спецпризом ММКФ

    Как сообщил ТАСС, ведущий церемонии Алексей Агранович подчеркнул, что «Гафт жив». Никита Михалков назвал актера потрясающим человеком, сумевшим сохранить в непростой актерской среде невероятную чистоту и абсолютную честность.

    «Я имел счастье с ним работать. Наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и, с другой стороны, яростного юмора, испепеляющего по отношению к тем, чьи поступки ему кажутся неправильными. Это замечательный актер Валентин Гафт», — сказал Михалков. Ольга Остроумова приняла награду, отметив, что муж был бы рад.

    Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в декабре 2020 года. Он известен зрителям по фильмам «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи». Актер много играл в театрах «Современник», «Ленком» и театре Сатиры.