Валентина Гафта посмертно наградили спецпризом ММКФ

Президент Московского международного кинофестиваля (VVRA) Никита Михалков на его открытии вручил вдове народного артиста РСФСО Валентина Гафта специальный приз за вклад в мировой кинематограф. Награду получила Ольга Остроумова.

Как сообщил ТАСС, ведущий церемонии Алексей Агранович подчеркнул, что «Гафт жив». Никита Михалков назвал актера потрясающим человеком, сумевшим сохранить в непростой актерской среде невероятную чистоту и абсолютную честность.

«Я имел счастье с ним работать. Наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и, с другой стороны, яростного юмора, испепеляющего по отношению к тем, чьи поступки ему кажутся неправильными. Это замечательный актер Валентин Гафт», — сказал Михалков. Ольга Остроумова приняла награду, отметив, что муж был бы рад.

Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в декабре 2020 года. Он известен зрителям по фильмам «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи». Актер много играл в театрах «Современник», «Ленком» и театре Сатиры.