Актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Он умер 12 декабря — ему было 85 лет.

Попрощаться с народным артистом пришли его близкие, коллеги и поклонники. Церемония прощания проходила на главной сцене театра «Современник», в котором актер работал более полувека.

На главную сцену, где стоял закрытый гроб, поднимались его жена Ольга Остроумова, Лия Ахеджакова, Александр Розенбаум, Владимир Машков — чтобы почтить память Валентина Гафта.

В 2019 году у актера произошел инсульт, после которого он тяжело восстанавливался. Он умер дома, рядом с ним была его жена. Перед смертью артист уже не мог говорить и двигаться.

Валентин Гафт известен не только ролями в кино и в театре, но и своими сатирическими произведениями. Он писал эпиграммы на своих коллег-актеров.