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    10 февраля 2021, 06:34

    Валдис Пельш предложил «сжечь павильон», если его уволят из «Угадай мелодии»

    Екатерина Шамина

    Валдис Пельш предположил, что было бы, если бы он покинул программу «Угадай мелодию». В пример ведущий привел уволенного режиссера, который попросил труппу сжечь все здание.

    Валдис Пельш предложил «сжечь павильон», если его уволят из «Угадай мелодии»

    Валдис Пельш считает, что без него передача не сможет существовать. Об этом он заявил в интеврью порталу News.ru.

    «Хотелось бы верить, что существование программы без меня невозможно. Один режиссёр, когда узнал, что он лишается театра и его заменит другой человек, сказал труппе: „Театр сжечь“. Вот и я бы спокойно отправил СМС своему продюсеру: „Прошу сжечь павильон“», — с улыбкой сказал ведущий.

    Вопрос о смене ведущего или закрытия программы у руководства Первого канала пока не стоит. Пельш считает, что программа может выходить еще долгое время, но для этого нужноу участниками снова сделать обычных зрителей/

    «Участие звёзд — это, на мой взгляд, пагубный путь. Когда смотрю программы своих коллег, где опять участвуют звёзды, я выключаю. Я эту программу хочу воспринимать как неизвестность, как вызов: как стать героем и выиграть деньги», — отметил Пельш.

    Шоу «Угадай мелодию» стал последним проектом журналиста Владислава Листьева. Передача успешно шла на телевидении с 1995 по 1999 год. Затем она несколько раз возвращалась в эфир Первого канала. Ведущим всегда был Владислав Пельш.