Валдис Пельш предложил «сжечь павильон», если его уволят из «Угадай мелодии»

Валдис Пельш предположил, что было бы, если бы он покинул программу «Угадай мелодию». В пример ведущий привел уволенного режиссера, который попросил труппу сжечь все здание.

Валдис Пельш считает, что без него передача не сможет существовать. Об этом он заявил в интеврью порталу News.ru.

«Хотелось бы верить, что существование программы без меня невозможно. Один режиссёр, когда узнал, что он лишается театра и его заменит другой человек, сказал труппе: „Театр сжечь“. Вот и я бы спокойно отправил СМС своему продюсеру: „Прошу сжечь павильон“», — с улыбкой сказал ведущий.

Вопрос о смене ведущего или закрытия программы у руководства Первого канала пока не стоит. Пельш считает, что программа может выходить еще долгое время, но для этого нужноу участниками снова сделать обычных зрителей/

«Участие звёзд — это, на мой взгляд, пагубный путь. Когда смотрю программы своих коллег, где опять участвуют звёзды, я выключаю. Я эту программу хочу воспринимать как неизвестность, как вызов: как стать героем и выиграть деньги», — отметил Пельш.

Шоу «Угадай мелодию» стал последним проектом журналиста Владислава Листьева. Передача успешно шла на телевидении с 1995 по 1999 год. Затем она несколько раз возвращалась в эфир Первого канала. Ведущим всегда был Владислав Пельш.