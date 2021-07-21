Вайнштейна ждет новый судебный процесс в Калифорнии

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна доставят в Калифорнию, где пройдет новое судебное заседание. Об этом сообщило издание iReactor.

Сейчас он сидит в тюрьме за изнасилования и домогательства, но его могут обвинить еще в 11 новых эпизодах. В их числе еще одно изнасилование и пять прецедентов с домогательствами.

По данным прокуратуры, эти эпизоды происходили с 2004 по 2013 год. Если вину Вайнштейна докажут, то ему могут дать 140 лет тюрьмы в Калифорнии.